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Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Emlak vergisi e devletten nasıl ödenir?

Birçok ev sahibini ilgilendiren emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde süre kısalıyor. Peki Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Emlak vergisi e devletten nasıl ödenir? İşte emlak vergisi ödemeleri son tarih...

26 Mayıs 2025 | 17:32
Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Emlak vergisi e devletten nasıl ödenir?

Her sene iki taksit halinde tahsil edilen emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart 2025 tarihinde başladı. Son ödeme tarihi ise artık sadece günler kaldı.  Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin resmi web siteleri veya belediye vezneleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan hatırlatma paylaşımında "Emlak Vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan bildirimde son ödeme tarihinin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü olduğu bilgisi hatırlatıldı.,

EMLAK VERGİSİ GECİKME DURUMUNDA NE OLUR?

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, her ay için gecikme zammı uygulanıyor. Ödeme yükümlülüğünün uzun süre yerine getirilmemesi halinde ise daha ağır cezai işlemler devreye giriyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri için birkaç farklı kanal bulunuyor. Ödeme işlemi;

-E-Devlet Kapısı üzerinden (belediyenin entegrasyonu varsa),

-Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartı ile,

-İlgili belediyelerin internet siteleri ya da vezneleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Eğer bağlı olunan belediyenin E-Devlet ile entegrasyonu yoksa ve internet üzerinden ödeme imkanı tanımıyorsa, vergi ödemesinin doğrudan belediyeye gidilerek yapılması gerekiyor.
 

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ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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