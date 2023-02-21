'Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Osmaniyeli vatandaşlar ile tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 gücündeki iki depreme dün Kahramanmaraş'ta yakalandıklarını ifade eden Erdoğan, bu depremde de maalesef can kayıpları ve yaralılar olduğunu söyledi.

Erdoğan, 6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle yüreklerine düşen ateşi anlatmakta kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.

"115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı"

Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe acı ile kayıpların da sayısının da arttığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son tespitlerimize göre deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye'de 1030 vatandaşımız defnedilirken 2 bin 606 vatandaşımız yaralandı. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Bilim insanları, 6 Şubat Pazartesi günü maruz kaldığımız deprem felaketini dünyada, karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Depremin 3. günü ve sonrasında bölge illerimize yaptığımız ziyaretlerimizde yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme imkanı bulmuştuk. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Her ne kadar birileri önemsizleştirmek istese de sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartlarının zorluğuna bakmadan, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya, hayata çok daha sıkı bir şekilde yeniden tutunmaya çalıştıklarını ifade etti.

"271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk"

Gerek depremin etkilediği bölgenin genişliği gerekse çetin kış koşulları ilk etapta çalışmaları zorlaştırmış olsa da deprem anından itibaren tüm imkanları şehirler için seferber ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Afet bölgesinin tamamına ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, greyder, vidanjör gibi toplam 13 bine yakın iş makinesi sevk ettik. Her ne kadar ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'devlet yok, iktidar yok' diyorlarsa da bunların gören gözü kör, duyan kulağı sağır, kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren, devlet, polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır. Arama kurtarmadan destek, yardım, güvenliğe kadar tüm hizmetler için 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Yardımların ulaştırılması, yaralılarımızın sevki, vatandaşlarımızın tahliyesi ve asayiş hizmetlerinin temini için elimizdeki tüm imkanları kullandık. Bu süreçte farklı kurumlarımıza ait 38 gemi, 77, uçak, 120 helikopter, 45 insansız hava aracından bilfiil istifade ettik."

Depremzedelerin yeme içmeye ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri aldıklarını aktaran Erdoğan, "Ama terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede? Ne çadırını, ne yemeğini gördük.' diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi. Günde yaklaşık 2,5 milyona bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yani, bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak, yenilir yutulur bir şey değildir." dedi.

"23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yürütülürken geçici barınma merkezlerinin hızla devreye alındığını vurguladı. Bir taraftan çadırların ve bir taraftan konteynerlerin yerleştirilmesine devam edildiğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumu ile toplam 3 milyon 265 bin battaniyenin, 310 bin ısıtıcının dağıtımı gerçekleştirildi. Kulaklarınız duyuyor mu acaba? İnanın bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. Çünkü bunlar kördür, sağırdır. Halihazırda 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. İşte burada şimdi önünden geçtik. Konteynerlerimiz yerleştiriliyor ve kısa zamanda inşallah bunlar yerleşecek ve çadırlardaki vatandaşlarımızın belli bir kısmı buralara yerleşmiş olacak. 376 bin vatandaşımız ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ikamet ediyor. Diğer illere gitmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Osmaniye'de 14 bin 450 personelle arama kurtarma, yardım ve destek çalışmalarını yürüttük. Şehrimizde 132 arama kurtarma aracı, 74 ambulans, 408 iş makinesi görev yaptı, hala yapıyor. Osmaniye'den 4 bin 500 vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. Şehrimizdeki 27 bine yakın vatandaşımızı çadır kentlerde, 19 bini aşkın vatandaşımızı da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı binalarla, yurtlarda barındırıyoruz. Halen alt yapı çalışmaları süren konteyner kentimiz de yakında hizmete girecek."

Erdoğan, sıcak yemekten kumanya ve gıda paketi dağıtımına kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını dile getirdi.

Çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütebilmeleri için kendilerine her türlü desteği verdiklerini kaydeden Erdoğan, "Kalıcı konutların inşasıyla ilgili adımları atmaya başladık. Daha önce de söyledim. Bize 1 yıl müsaade edeceksiniz. Bir yıl içerisinde bu kalıcı konutları Allah'ın izniyle yetiştireceğiz ve vatandaşlarımızı da bu konutlara yerleştireceğiz." dedi.

"Şehir merkezleri gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"

Deprem bölgesinde 1 milyon 123 bin bina incelendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz."

"Depremlerden etkilenen illerde 70 bin köy evi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 70 bin köy evini yaparak hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek." diye konuştu.

Toplu konut ve kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı davranacaklarını belirten Erdoğan, "Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre adımlarımızı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapılacak konutlara ilişkin, "Yatay mimari prensibimiz çerçevesinde konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa gözünün yaşına bakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Yasımıza, acımıza, toprak altında yatan canlarımıza hürmeti olmayan fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine lütfen müsaade etmeyin."