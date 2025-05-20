ARA
DOLAR
38,86
0,22%
DOLAR
EURO
43,81
0,46%
EURO
GRAM ALTIN
4043,09
0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9557,88
-1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı

Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı

Öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı. Şimdi sıra sonuçlarda. Peki Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı

20 Mayıs 2025 | 11:19
Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri de yapılacak. 12-16 Mayıs tarihlerinde başvurularını yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı.

ÖĞRETMENLERİN İLİ İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü öğrenebilecek.Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 itibari ile yapılacak.

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Atama: 20 Mayıs 2025

Tebligat ve İlişik Kesme: 27 Haziran 2025

Sıranın Oluşturulması: 20 Mayıs 2025

Sıranın Çalıştırılması ve Atama/1:18 Haziran 2025

Tebligat ve İlişik Kesme/1: 27 Haziran 2025

Sıranın Çalıştırılması ve Atama/2: 11 Ağustos 2025

Tebligat ve İlişik Kesme/2: 12 Ağustos 2025

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4043,09 0,38%
  • ALTIN ONS 3235,86 0,17%
  • BIST 100 9557,88 -1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,489 -0,255%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39382 -0,08853%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,51 0,1029%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8627 0,2215%
  • EURO/DOLAR 1,1261 0,1717%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8141 0,4563%
  • STERLIN/DOLAR 1,3376 0,11227%
Borsa Haberleri
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
GERİ
İLERİ
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 26 şirket
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL