Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2025 MEB Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı atama yer değişikliğiyle birlikte öğretmenlerin sıraya bağlı atama işlemleri de yapılacak. 12-16 Mayıs tarihlerinde başvurularını yapan adaylar ise sonuçlara odaklandı.

ÖĞRETMENLERİN İLİ İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü öğrenebilecek.Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 itibari ile yapılacak.

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Atama: 20 Mayıs 2025

Tebligat ve İlişik Kesme: 27 Haziran 2025

Sıranın Oluşturulması: 20 Mayıs 2025

Sıranın Çalıştırılması ve Atama/1:18 Haziran 2025

Tebligat ve İlişik Kesme/1: 27 Haziran 2025

Sıranın Çalıştırılması ve Atama/2: 11 Ağustos 2025

Tebligat ve İlişik Kesme/2: 12 Ağustos 2025

İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecek.