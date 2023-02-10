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  • 'Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor'

'Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor." dedi.

10 Şubat 2023 | 17:51
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'Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu;

"Ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanındadır.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin.

Konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız.

Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma, dayanışma günüdür, tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür.

Özellikle sosyal medya platformları vasıtasıyla yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin."

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