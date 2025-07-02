Visa'dan dolandırıcılık tehlikesine karşı eğitim projesi

Visa Türkiye’de, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Dijitalde Güvendeyim” projesini hayata geçirdi. Proje, UNDP ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülecek. İlk etapta, Türkiye genelinde çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 2 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Dijital dolandırıcılık, her yaştan, eğitim düzeyinden ve sosyoekonomik yapıdan bireyi etkileyen küresel bir konu haline gelirken, mikro ve küçük işletmeler için de ciddi bir risk ve tehdit oluşturuyor. Dolandırıcılığın yalnızca maddi değil, aynı zamanda duygusal etkiler de yarattığına dikkat çeken Visa, dijital ekosistemin güvenliği için çalışmalar yürütüyor.

“Dijital ekosistemin sağlıklı yürümesi için güven inşa etmeliyiz. Güvenlik Visa’nın süper gücü ve biz de bu gücü kullanacağız”

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa olarak güvenliği tüm çalışmalarımızın merkezine koyuyoruz. Güvenlik, Visa’nın süper gücü, biz de bu gücümüzü siber suçlulara karşı kullanıyoruz. Dünya genelinde, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve ağ güvenliğini artırmak amacıyla 12 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda teknoloji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor; dinamik, donanımlı ve tecrübeli ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Örneğin Visa Ödeme Ekosistemi Risk Komitesi (PERC) ekibimiz, 2024 yılında 40 milyar dolarlık dolandırıcılık girişimini tespit etti ve durdurdu. Visa olarak kullandığımız 3D Secure 2.0, Tokenizasyon ve Yapay Zekâ Risk Değerlendirmesi gibi araçlarımız, bu başarıda büyük bir etkiye sahip. Şimdi ise ana işimiz doğrultusunda toplumun gerçek sorunlarına çözüm üretmeye ve sosyal etki yaratmaya odaklanıyoruz. ‘Dijitalde Güvendeyim’ projesiyle toplumu, dijital çağda giderek artan dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitimlerimizde sosyal mühendislik, oltalama, zararlı yazılım, yapay zeka tabanlı saldırılar gibi dolandırıcılık tekniklerini, gerçek vakalarla birlikte ele alıyoruz. Dolandırıcıların insanların korku, panik, merhamet, merak, fırsat duygusu, yetkiye saygı ve güven gibi duygularını nasıl istismar ettiğini gösteriyor; bu duygusal manipülasyonlara karşı “Dur, Düşün, Danış” yani 3D Kuralı’nı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, “Habitat Derneği olarak, Visa ve UNDP Türkiye ortaklığında hayata geçirdiğimiz ‘Dijitalde Güvendeyim’ Projesi ile toplumun karşı karşıya olduğu temel bir sorun olan dijital dolandırıcılığa odaklanıyor, bu alandaki farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Sahadaki güçlü deneyimimizi, Visa’nın dijital güvenlik alanındaki uzmanlığı ve UNDP'nin küresel yaklaşımı ile birleştirerek projenin eğitim ve uygulama sürecinde aktif bir rol üstleniyoruz. Eğitimler, atölyeler, animasyonlar, podcastler ve bilgilendirme kampanyaları aracılığıyla bireylerin dijital dünyada karşılaştıkları riskleri tanımalarını ve nasıl daha güvende kalabileceklerini öğrenmelerini amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

UNDP Türkiye, Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ise, “Güvenli dijital ortamlar, bireylerin bilgi edinme ve beceri geliştirme süreçlerini destekleyerek insani gelişmeyi hızlandırıyor. Dolayısıyla, toplumsal dayanıklılığı artırarak krizlere karşı direnci güçlendiriyor. Visa ve Habitat Derneği ile başlattığımız bu yeni faaliyet, bu hedefi somut bir adıma dönüştürmeyi amaçlıyor. Dolandırıcılığa karşı uzun yıllardır teknolojik yatırımlar yapan Visa'ya, katkıları için teşekkürlerimizi sunarız. Proje, Visa’nın derin bilgi birikimiyle şekillendi ve saha eğitimleri Habitat’ın uzmanlığıyla gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.