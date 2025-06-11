ARA
DOLAR
39,18
-0,03%
DOLAR
EURO
44,99
0,48%
EURO
GRAM ALTIN
4197,52
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
9730,80
0,74%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi? Trafik cezaları kanunu 2025 yasalaştı mı?

Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi? Trafik cezaları kanunu 2025 yasalaştı mı?

Türkiye'de trafik güvenliğini yükseltmek ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Peki Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi? Trafik cezaları kanunu 2025 yasalaştı mı?

11 Haziran 2025 | 15:18
Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi? Trafik cezaları kanunu 2025 yasalaştı mı?

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak hedefiyle hazırladığı yeni eylem planını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. Milyonlarca sürücüyü doğrudan etkileyecek olan bu düzenleme, ehliyet sisteminden trafik cezalarına kadar birçok alanda köklü değişiklikleri beraberinde getirecek.  

Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi?

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Mayıs 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Söz konusu teklif, 29 Mayıs 2025 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Ancak, yeni trafik cezalarının yürürlüğe girmesi için kanun teklifinin öncelikle TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Edinilen bilgilere göre, kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurulu gündemine alınmadı ve dolayısıyla Resmi Gazete'de de yayımlanmadı.

Bu durum, kamuoyunda merakla beklenen yeni trafik cezalarının şu an için geçerli olmadığı anlamına geliyor. Sürücülerin, yürürlükteki mevcut trafik kurallarına ve ceza tarifelerine uymaya devam etmeleri önem arz ediyor. Gelişmeler TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4197,52 0,27%
  • ALTIN ONS 3333,4 0,33%
  • BIST 100 9730,8 0,74%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,884 0,02%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36668 -0,04937%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,375 1,1279%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1756 -0,0304%
  • EURO/DOLAR 1,1474 0,4214%
  • EURO/TURK LIRASI 44,9927 0,4805%
  • STERLIN/DOLAR 1,35323 0,24631%
Borsa Haberleri
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
GERİ
İLERİ
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Tarih kesinleşti, yarın temettü dağıtacak: 5,26 TL
Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell... Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
Çocukların borsada 3 milyar lirası var
Tüpraş ve Türk Hava Yolları anlaşmayı duyurdu
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
Çelebi Hava Servisi Hindistan'daki son durumu paylaştı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL