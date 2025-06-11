Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi? Trafik cezaları kanunu 2025 yasalaştı mı?

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak hedefiyle hazırladığı yeni eylem planını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. Milyonlarca sürücüyü doğrudan etkileyecek olan bu düzenleme, ehliyet sisteminden trafik cezalarına kadar birçok alanda köklü değişiklikleri beraberinde getirecek.

Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi mi?

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Mayıs 2025'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Söz konusu teklif, 29 Mayıs 2025 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Ancak, yeni trafik cezalarının yürürlüğe girmesi için kanun teklifinin öncelikle TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Edinilen bilgilere göre, kanun teklifi henüz TBMM Genel Kurulu gündemine alınmadı ve dolayısıyla Resmi Gazete'de de yayımlanmadı.

Bu durum, kamuoyunda merakla beklenen yeni trafik cezalarının şu an için geçerli olmadığı anlamına geliyor. Sürücülerin, yürürlükteki mevcut trafik kurallarına ve ceza tarifelerine uymaya devam etmeleri önem arz ediyor. Gelişmeler TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.