ABD’de 1 dolar mağazaları uzun yıllar geleneksel olarak tüm ürünleri 1 $ veya daha düşük bir fiyata sattı. Sektörün son kalesi Dolar Ağacı ise Salı günü yaptığı açıklamada çoğu ürünün fiyatının 1,25 dolara yükseltileceğini duyurdu. Dolar ağacı şimdiye kadar, 1 dolarlık fiyat sınırına hemen hemen bağlı kalan son büyük dolar mağaza zinciriydi. Yaşanan durum ise yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı. Bu durum aynı zamanda, ABD perakendecileri arasındaki 1 doların altında konseptinin de sona erdiğinin sinyalini veriyor.

Businnes Insider‘ın haberine göre ABD’de onlarca yıldır dolar mağazaları var. Bu mağazalar 1$ veya altında ürün satarak hayata başlarken, çoğu hızla ürünlerini çeşitlendirmeye ve fiyatları yükseltmeye başladı. Ama Dolar Ağacı konseptini sürdürdü.

ABD’deki mağaza sayısına göre en büyük dolar mağaza zinciri olan Dollar General, ilk yerini 1955’te açtı. Fikir Baba-oğul JL ve Cal Turner tarafından bulundu.

Cal Turner’ın oğluna göre fiyatlarını yükselmesi uzun sürmedi. Bugün, zincir çoğu özel markalı ve ulusal markayı 10$ veya daha düşük fiyata sunuyor ve mağazanın sadece küçük bir kısmı 1$’lık ürünlere ayrılmış durumda.

Benzer şekilde, 2 doların altındaki ürünleri satmaya başlayan Dolar Ağacına ait Aile Doları, o zamandan beri 1 ila 10 dolar arasında bir fiyat noktasına taşındı.

Bu zincirler fiyatları yükseltirken, Dolar Ağacı (başlangıçta 1993’teki isim değişikliğinden önce sadece 1.00$ olarak anılırdı) yatırımcıların yeni fiyatlı ürünler eklemek için baskı yapmasına rağmen sözünü tuttu.

Ancak bugünün enflasyonist baskıları ve artan navlun ve işçilik maliyetleri, Dolar Ağacı’nın 1 dolarlık fiyat noktasına bağlı kalmasını zorlaştırdı.

CEO Michael Witynski Salı günü yatırımcılarla yaptığı görüşmede, 1,25 dolarlık fiyatın bu maliyetleri karşılamasını ve kâr marjlarını %35 ila %36 arasında döndürmesini sağlayacağını söyledi.

Şu an için Witynski, müşteri için işleri basit tutmak için 1,25 doların üzerine çıkmayacağının sözünü veriyor.