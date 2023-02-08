ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,829
-0,0027%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1718
-0,0346%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0714
-0,0047%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1135,48
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

08 Şubat 2023 | 09:47
Son Güncellenme: 08 Şubat 2023 | 09:57
0
10 ilde OHAL ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

 

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1135,48 0,02%
  • ALTIN ONS 1875,66 0,02%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,829 -0,0027%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1718 -0,0346%
  • EURO/USD 1,0714 -0,0047%
  • INGILIZ STERLINI 1,207 0,02362%
  • JAPON YENI 131,353 -0,056%
  • KANADA DOLARI 1,34449 -0,02008%
  • RUS RUBLESI 73,256 0,0014%
Günün En Çok Okunanları
Deprem felaketinde 3. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde son durumu açıkladı
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
BDDK'dan deprem bölgesine yönelik kararlar
BDDK'dan deprem bölgesine yönelik kararlar
Borsada işlemler durduruldu
Borsada işlemler durduruldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Deprem yardımı için e-Devlet'ten iki yeni hizmet
Deprem yardımı için e-Devlet'ten iki yeni hizmet
Depremzede öğrencilere nakil imkanı
GERİ
İLERİ
Deprem felaketinde 3. gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde son durumu açıkladı
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
BDDK'dan deprem bölgesine yönelik kararlar
Borsada işlemler durduruldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım
Birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yönlendirdi
BDDK'dan deprem bölgesine yönelik kararlar
Borsada işlemler durduruldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
BDDK'dan deprem bölgesine yönelik kararlar
Borsada işlemler durduruldu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Deprem yardımı için e-Devlet'ten iki yeni hizmet
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL