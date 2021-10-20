İsviçre merkezli Vivalon AG’nin Türkiye’deki iştiraklerinden Taban Gıda, buğday tedariki pazarında yüzde 20 pay ile lider konumda. Şirket, önümüzdeki üç yıllık süreçte 100 milyon dolar yatırım hedefi koydu. Filosuna iki kuru yük gemisi ekleyen şirket, silo ve un fabrikası yatırımı da yapacak.

Türkiye’de yüzde 20 pazar payıyla buğday tedarik pazarında özel sektör lideri olan ve “Türkiye’nin 500 Büyük Şirketi” sıralamalarında ilk 200’de yer alan Taban Gıda, yatırım atağına kalkmaya hazırlanıyor.

Son dönemde filosuna iki kuru yük gemisi ekleyen şirket, önümüzdeki üç yıllık süreçte 100 milyon dolar yatırım hedefi koydu. Yatırımların ana gövdesini ise yeni silo ve un fabrikası yatırımları oluşturacak.

Şirket bu yatırımlarla Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika pazarlarına yayılan tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor.

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