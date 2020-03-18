Bursa merkezli Aktaş Holding, otomotiv yan sanayiinde hava süspansiyonları (körük) alanında faaliyet gösteriyor. Bunun yanında yapı ve endüstriyel ürünler de üretiyor.

Yıllık 100 milyon dolar ciroya sahip olan şirketin Bursa’da üç fabrikası var. Bulgaristan ve Çin’de de birer fabrikası bulunuyor.

Direkt ve dolaylı olarak iş hacminin yüzde 80’ni ihracat pazarlarından elde eden Aktaş Holding, son yıllarda üzerinde çalıştığı yenilikçi ürünlerin meyvelerini toplamaya başladı.

Şirket, Bursa TEKNOSAB’da bina ve ekipman maliyeti 12 milyon doları bulacak yeni bir fabrika kurmak için de çalışmalara başlamış durumda.

Aktaş Holding CEO’su İskender Ulusoy, bu yıl içinde fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra bina ve makine yatırımlarının yapılacağını ve fabrikanın 2022’de devreye alınacağını söylüyor.

Ulusoy, yeni yatırımın sanayi 4.0 ve dijitalleşme merkeze alınarak yapılacağını kaydediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.