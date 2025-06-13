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14 ekonomistin nisan ayı cari açık beklentisi belli oldu

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

13 Haziran 2025 | 16:22
14 ekonomistin nisan ayı cari açık beklentisi belli oldu

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 16 Haziran'da açıklanacak "Nisan 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının nisan ayında 7 milyar 80 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 3 milyar 500 milyon dolar ile 7 milyar 870 milyon dolar arasında değişti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 16 milyar dolar ile 22 milyar dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 87 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 12 milyar 610 milyon dolar olmuştu.

 

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Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
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