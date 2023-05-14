15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs resmi tatil mi, bankalar açık mı?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde okullarda yapıldı. Seçim sonrası 15 Mayıs 2023 tatil mi sorusu da internette çok arananlar arasında.
15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulunmuştu.
Buna göre; seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi. 15 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise 16 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.
15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? BANKALAR, HASTANELER AÇIK MI?
Resmi tatil o ülkenin dini, milli ve kültürel öneme sahip günleri olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaktadır. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü resmi tatil değil. Dolayısıyla kamu kurumları, bankalar, borsa, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok kamu kurumu açık olacak. Ancak okullarda seçim işlemleri yapılacağından farklı bir karar alındı. Öğretmenler Pazartesi günü idari izinli sayılacak.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar