15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs resmi tatil mi, bankalar açık mı?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde okullarda yapıldı. Seçim sonrası 15 Mayıs 2023 tatil mi sorusu da internette çok arananlar arasında.

15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Buna göre; seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi. 15 Mayıs Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise 16 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

15 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? BANKALAR, HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil o ülkenin dini, milli ve kültürel öneme sahip günleri olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim milli bayram olarak kutlanmaktadır. Seçimin ertesi günü olan 15 Mayıs günü resmi tatil değil. Dolayısıyla kamu kurumları, bankalar, borsa, aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok kamu kurumu açık olacak. Ancak okullarda seçim işlemleri yapılacağından farklı bir karar alındı. Öğretmenler Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

