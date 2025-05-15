19 Mayıs'ta bankalar, noterler açık olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 2025 yılında önümüzdeki pazartesi günü kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde bankaların açık olup olmayacağı, işlem saatleri ve EFT/havale durumu gibi detaylar da araştırılıyor.

19 MAYIS BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde resmi tatil ilan edilmiştir. Bu kapsamda, tüm kamu ve özel bankalar, noterler kapalı olacak ve şube hizmeti verilmeyecektir.

19 MAYIS'TA EFT/HAVALE YAPILIR MI?

19 Mayıs'ta yapılan EFT işlemleri, resmi tatil nedeniyle aynı gün işleme alınmaz. Bu tür transferler, bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü bankacılık sistemine geçer. Ancak havale işlemleri, aynı banka içerisinde gerçekleştiği için 19 Mayıs'ta da anında tamamlanabilir.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü tüm okullar tatil olacak. Öğrenciler, hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün arka arkaya dinlenme fırsatı yakalayacak.

Ayrıca, öğretmenler ve okul personeli de bu resmi tatilden faydalanacak.