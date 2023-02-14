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198 saat sonra gelen 3 mucize kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları 9. gününde de devam ediyor. Zamana karşı yaşam yarışta umutlandıran haberler de geliyor. Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

14 Şubat 2023 | 09:39
Son Güncellenme: 14 Şubat 2023 | 10:39
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198 saat sonra gelen 3 mucize kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.

Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin de 198. saatte kurtarıldı 

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı.

Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı.

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