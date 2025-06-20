2. AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi düzenlendi

AmCham Türkiye’nin (Amerikan Şirketler Derneği) yanı sıra, Yunanistan ve Bulgaristan AmCham’leri tarafından ortak olarak düzenlenen “2. AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi” (ARES), Atina'da gerçekleşti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen etkinliğe 150’nin üzerinde kamu ve iş dünyası temsilcisi katıldı. Etkinlikte 120 farklı birebir toplantı gerçekleştirildi.

İlki, 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde “AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi” adıyla İstanbul’da düzenlenen zirve, bölgedeki şirketleri bir araya getirme ve Avrasya ve Güneydoğu Avrupa genelinde ticaret, yatırım ve inovasyonu teşvik etme konusundaki taahhüdünü sürdürdü.

Etkinliğin açılış konuşmasında iş birliğinin önemini vurgulayan AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter, “AmChams Bölgesel Ekonomi Zirvesi'nin hem erişim hem de etki açısından büyüdüğüne tanıklık etmek son derece cesaret verici. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 12 ülkeden AmCham ile başlattığımız bu girişimin, bugün daha geniş bir coğrafyada 20 ülkedeki AmCham ile büyüyerek devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu zirve, yalnızca ekonomik potansiyeli yüksek bir bölgeyi bir araya getirmekle kalmıyor; aynı zamanda ortak değerler ve vizyon etrafında güçlü bir iş birliği modeli ortaya koyuyor. Amerikan Ticaret Odaları (AmCham) olarak, transatlantik iş birliği ve bölgesel bağların güçlenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zirve, bölgesel iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, zirvede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye, dünyanın bağlantı noktası olarak sahip olduğu jeostratejik konumuyla en önemli küresel ticaret merkezlerinin kalbinde yer alıyor. Yakın coğrafyasında dünyanın en canlı ve dinamik pazarlarını barındıran bölgemiz, nitelikli insan kaynağı, teknoloji ve girişimcilik konusunda yakaladığı ivme, değer zincirlerindeki kilit rolü ve yatırım dostu iş ortamı ile de dikkat çekiyor. Tüm bu unsurlar, Türkiye’yi ve içinde bulunduğu bölgeyi doğal bir yatırım cazibe merkezine dönüştürüyor. AmCham Bölgesel Ekonomi Zirvesi, bu dinamizmin etkisinin yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Bölgemizdeki AmCham kuruluşları, sınır ötesi ekonomik iş birliklerini geliştiriyor ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemede önemli bir rol üstleniyor. Bu zirvenin, tüm taraflara fayda sağlamasını ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağları daha da güçlendirmesini diliyorum.”

Sponsorları arasında Türkiye’den Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu zirve kapsamında geniş bir konu yelpazesine yönelik olarak “Enerji Güvenliği ve Yeşil Geçiş”, “Bölgesel Yatırım Fırsatlarına Genel Bakış - AB Ülkeleri”, “Bölgesel Ekonomik Görünüm - Büyüme, Enflasyon ve İstikrar”, “Dijital Dönüşüm, Yenilik ve Yapay Zeka Devrimi”, “Gelecek İçin Liderlik” başlıklı oturumlar düzenlendi.

