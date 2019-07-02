2019 sonuna kadar 17 şube daha açacak

Temmuz 2, 2019 0 Yorum 91 Okunma
2019 sonuna kadar 17 şube daha açacak

Yaklaşık yedi yıl önce global kahve zinciri Gloria Jean’s Coffees’in isim haklarını satın alan Grup DNC, markayı 29 ilde 73 şubeye çıkardı.

Şirket 2019 sonuna kadar 17 yeni şube daha açacak. Yeni şubelerle birlikte cironun 150 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap