2019 sonuna kadar 17 şube daha açacak
Yaklaşık yedi yıl önce global kahve zinciri Gloria Jean’s Coffees’in isim haklarını satın alan Grup DNC, markayı 29 ilde 73 şubeye çıkardı.
Şirket 2019 sonuna kadar 17 yeni şube daha açacak. Yeni şubelerle birlikte cironun 150 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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