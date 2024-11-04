2024 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Eylül ayı kira artışı hesaplama örneği

Kiraya yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona ermişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay başı açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Ekim ayı enflasyonu ile birlikte Kasım ayı kira artış oranları da netleşti.

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Kasım ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Kasım ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Kasım ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Kasım ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Kasım ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %62,02 olmasının ardından tavan zam yüzde %62,02 olarak belirlendi.

Kasım 2024 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %62,02

Kira Artış Tutarı: 6 bin 202 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 202 TL