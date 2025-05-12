2025 1. Dönem Geçici Vergi Ne Zaman Ödenecek? İşte Hesaplama ve Oranları

Geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilgili takvim yılına ait kazançları üzerinden hesapladıkları ve üç aylık dönemler halinde peşin olarak ödedikleri bir vergi türüdür. Bu uygulama, vergi mükelleflerinin yıl sonunda toplu bir ödeme yüküyle karşılaşmasını önlemeyi amaçlar.

2025 Geçici Vergi Oranları Ne Kadar?

Geçici vergi oranları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri için farklılık göstermektedir:

Gelir Vergisi Mükellefleri: %15

%15 Kurumlar Vergisi Mükellefleri: %25

Vergiye tabi kazancı olan mükellefler, bu oranlar üzerinden geçici vergi hesaplaması yaparak ödemelerini gerçekleştirebilirler.

2025 Geçici Vergi Dönemleri ve Ödeme Takvimi:

Geçici vergi, her biri üç aylık olmak üzere dört dönemde beyan edilir ve ödenir. Beyannameler, ilgili 3 aylık dönemin bitimini takip eden 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir ve aynı süre içinde ödemesi yapılır. 2025 yılı geçici vergi dönemleri ve son ödeme tarihleri şu şekildedir:

1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart): Beyan ve ödeme için son tarih 17 Mayıs 2025 (akşamına kadar)

Beyan ve ödeme için son tarih 2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran): Beyan ve ödeme için son tarih 17 Ağustos 2025 (akşamına kadar)

Beyan ve ödeme için son tarih 3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül): Beyan ve ödeme için son tarih 17 Kasım 2025 (akşamına kadar)

Beyan ve ödeme için son tarih 4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık): Beyan ve ödeme için son tarih 17 Şubat 2026 (akşamına kadar)

Bu takvim doğrultusunda, 1. dönem geçici vergi ödemesi yapacak olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 17 Mayıs 2025 tarihine kadar beyannamelerini vermeleri ve ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir.