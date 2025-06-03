2025 Haziran ayı tavan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Haziran ayı kira artışı hesaplama örneği

Ev sahiplerini ve kiracıların gözü her ay açıklanan enflasyon oranlarında. TÜİK her ayın 3'ünde saat 10.00'da TÜFE oranlarını yayınlıyor. Bu oranlar ile kira artış oranı belli oluyor.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti. İşte, TÜFE verileri ile Haziran ayı konut kira artış oranı hesaplama işlemleri...

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Haziran ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Haziran ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Bu sınır kalktı ve Haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Haziran ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %45,80 olmasının ardından tavan zam yüzde %45,80 olarak belirlendi.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Haziranda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 45,8 artış gösterebilecek.

Haziran 2025 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %45,80

Kira Artış Tutarı: 4 bin 580 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 580 TL

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadardı?

Mayıs ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %48,73 olmasının ardından tavan zam yüzde %48,73 olarak belirlenmişti.