2025’i fırsat yılı gören sektör, ihracatta hedef yükseltti

Demir ve demir dışı metaller sektörünün 2024 yılının değerlendirildiği ve 2025 yılına ilişkin beklentilerin anlatıldığı basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 2022'de ulaştığı 14,4 milyar dolar ihracattan sonra 2023 ve 2024'ü 12,5 milyar dolarla tamamladığını söyledi.

Türkiye'nin kuzeyindeki ve güneyindeki savaşların ve seçimli bir yıl olmasının 2024'ü zor bir yıl haline getirdiğini söyleyen Tecdelioğlu, "Bunun yanında içeride enflasyonla paralel gitmeyen bir kur politikası ve yüksek faizler ciddi anlamda rekabet gücümüzü azalttı, fiyat tutturamaz hale geldik. Tüm bunlara karşın ihracatımızı aynı seviyede tutmayı başardık. Biz ihracatta artış olmamasına karşın 2024'ü başarılı bir yıl olarak ilan ediyoruz ve tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

Yılın son aylarında Suriye'deki savaşın bitmesi ve ABD’de Trump yönetiminin Çin'e getireceği kısıtlamaların Türkiye üzerindeki olumlu etkilerinin görülmeye başladığını anlatan Tecdelioğlu, 2025'e çok daha umutlu olarak baktıklarının altını çizdi. Bu yıl Türkiye için yeni fırsatların doğmasını beklediklerini kaydeden Tecdelioğlu, şunları söyledi:

BÖLGEDEKİ NORMALLEŞME UMUT OLDU

"Suriye'deki durumun normalleşmesinin ardından İsrail-Filistin ve Ukrayna-Rusya savaşlarının biteceği yönünde beklentiler giderek artıyor. Türkiye için en büyük fırsatlar bu savaşların bitmesinin ve bölgenin normalleşmesinin ardından gelecek. Sadece Rusya bölgesinde 10 milyar dolarlık bir pazar kaybı yaşadık. Suriye'de de aynı şekilde çok ciddi kayıplarımız oldu. Biz Suriye'de müteahhitlik hizmetleri, altyapı, üst yapı, eğitim, barınma ve bu başlıkla ilgili en az 10 milyar dolar ve üzerinde bir ekstra pazar yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Savaşlar nedeniyle kaybedilen pazarlar Türkiye'nin önünde büyük bir potansiyel olarak duruyor. Ayrıca Türkiye dünyada tedarik zincirinde çok önemli bir ülke. Etrafımıza baktığımız zaman, hızlı teslimatıyla, parsiyel mal üretme kapasitesiyle, güçlü bankacılık sistemiyle, güçlü lojistik ve sigortacılık ağıyla dünyaya iyi ürün tedariği yapabilecek bir ülke konumunda. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım."

ÇİN’E KARŞI TEDBİRLER, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

ABD'de Trump yönetimi ile birlikte Çin'e ve diğer Uzakdoğu ülkelerine uygulanacak tedbirlerin de Türkiye'ye avantaj sağlayacağına işaret eden Tecdelioğlu, "Avrupa ve Amerika otomotivden elektroniğe, makinadan elektriğe kadar birçok önemli sektörü Çin'e kaptırmış durumda ve tüm dünyada Çin'e ve Uzakdoğu'ya karşı bir eylem var, koruma duvarları örülmeye başladı. Türkiye'nin bu fırsatı görüp dünyaya partner olabilecek ülke konumunu güçlendirmesi gerekiyor. Türkiye zaten uzun süredir dünyada otomotivin, makinenin, savunma sanayinin ve buna bağlı sektörlerin iyi bir yan sanayisi olmuş durumda. Yan sanayideki güvenilir ülke, güvenilir tedarik zinciri ülkesi olma statümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Tedarik zincirimizi Çinlileri araya sokmadan devam ettirmek zorundayız" dedi.

52 ETKİNLİKLE 14 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Sektör olarak her yıl çift rakamlı büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Tecdelioğlu, "2025'te bütün hedefimiz, bütün hayalimiz, bütün çalışmamız ve organizasyonumuz çift rakamlı büyümeyi elde etmek üzerine. Yüzde 10 civarında bir büyüme ile 2025'i 14 milyar dolar ihracatla tamamlamayı amaçlıyoruz. Savaşlarla kaybettiğimiz pazarlar yanında yeni pazarlar bulma yönündeki çalışmalarımız da devam edecek. Bu yıl uluslararası fuarlara her zamankinden daha fazla milli katılım sağlayacağız, Ur-Ge programları ve sektörel ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Yurtiçinde ve yurtdışında toplam 52 etkinlikle 2025'e damga vurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'EXMBANK'I TAKDİRLE KARŞILAMAK LAZIM

2025 yılında uygulanacak ekonomi politikalarının 2024 ile benzer olacağını ve bir değişiklik beklemediklerini belirten Tecdelioğlu, ihracatçının biraz daha rahatlayıp rekabet edebilmesi için Eximbank ve diğer bankalara büyük iş düştüğünü vurguladı. Özellikle Eximbank'ın burada çok önemli bir oyuncu olduğunu ve Merkez Bankası'nın faiz indiriminin hemen ardından onların da faizleri düşürdüğünü hatırlatan Tecdelioğlu, "İhracatçının ana bankası ve en büyük destekçisi Eximbank'ı takdirle karşılamak lazım. Bundan sonraki dönemde de hem Eximbank'tan hem de diğer bankalardan ihracatla ilgili alternatif ürünler geliştirmesini ve gelecek ihracat bedelleriyle ilgili stratejiler oluşturmasını bekliyoruz. Ayrıca geçen yıl faaliyetlerine başlayan Türk Ticaret Bankamız var ve hızlı bir şekilde büyüyor. İhracatçılarımıza da çok ciddi destek oluyor. Şu anda Eximbank'ın tam bir alternatifi olmasa da gelecekte ihracatçılara destek noktasında çok daha önemli bir konuma yükseleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİNLİ FİRMALARIN TÜRKİYE İLGİSİ

Son dönemde Çinli firmaların Türkiye'ye olan ilgisine de dikkat çeken Tecdelioğlu, "Özellikle alüminyum sektöründe ve ona bağlı hırdavat sektöründe Çinli ve Uzakdoğulu firmaların Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini, Türkiye'de fabrikalarla görüştüklerini ve organize sanayi bölgelerinde yer baktıklarını duyuyoruz, görüyoruz, haberler alıyoruz. Koruma duvarları hem Avrupa Birliği'nde hem de Amerika pazarlarında yükseltilince Çinliler B planı olarak üretim yapacakları ülkeleri ön plana çıkarıyorlar. Türkiye'yi önemli ve kolay ticaret yapılabilir bir ülke olduğu için tercih ediyorlar" dedi.

BAKIR, ALÜMİNYUM VE HIRDAVAT İYİ GİDİYOR

Demir ve demir dışı metallerin alt sektörlerine de değinen Tecdelioğlu, özellikle bakır, alüminyum ve hırdavatta önemli başarıların elde edildiğini söyledi. Bakırda miktarda yüzde 4,79'luk, değerde de yüzde 7,84'lük bir artış olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, "En büyük ikinci sektörümüz alüminyumda da miktarda yüzde 7,34, değerde yüzde 0,89'luk bir artış var. Alüminyumun birim fiyatı yüzde 6 düşmesine karşın miktarda ve değerde artı yazması bence alüminyum sektörünün ciddi bir başarısıdır. Hırdavatta da yüzde 8,27'lik bir birim fiyat düşüşüne karşın miktarda ve değerde artışlar yaşanması sektör açısından son derece önemli" dedi.

Tecdelioğlu, döküm sektörü, ev ve mutfak eşyaları sektörü, endüstriyel mutfak sektörü ve armatür sektörlerinin ise birim fiyatlarındaki artışa karşın ihracatta 2024'ün altına düştüklerini belirterek, bu sektörlerin rekabet gücünü kaybetmeye başladıklarını ve artık kırmızı ışığın yanmaya başladığını söyledi. Tecdelioğlu, bu sektörlerde eksiye gidişi durduracak önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.