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2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL İkramiye Takvimi Bekleniyor!

2025 yılı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, emeklilerin merakla beklediği ikramiye ödeme tarihleri gündeme geldi. Bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin, tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

12 Mayıs 2025 | 14:23
2025 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL İkramiye Takvimi Bekleniyor!

 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlayacak olması, ödeme tarihlerine dair beklentileri artırdı. Özellikle kurbanlık alışverişi yapacak emekliler, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağını yakından takip ediyor.

Emekli İkramiyesi Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, ikramiyelerin genellikle bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılmaya başlandığı biliniyor.

Dini bayramların tarihi hicri takvime göre belirlendiği için miladi takvimde her yıl değişiklik gösteriyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlayacak olması, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 10 gün öncesine denk geliyor. 2024 yılında ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. Bu nedenle, 2025 yılı Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin 2 Haziran haftası itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanması bekleniyor. Ancak kesin ödeme takvimi, bayram öncesinde SGK tarafından resmi olarak duyurulacak.

Yaklaşık 16 Milyon Kişi Bayram İkramiyesinden Yararlanacak!

Kurban Bayramı ikramiyesinden sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri değil, aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlar (hisseleri oranında), yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleri de yararlanabilecek. İkramiye alabilmek için emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor ve herhangi bir başvuru yapılmasına gerek duyulmuyor; ödemeler doğrudan maaş alınan hesaplara yatırılacak. 2025 yılında Kurban Bayramı ikramiyelerinden yaklaşık 16 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

Emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ekonomik olarak rahatlamalarını sağlayacak olan bu ikramiye ödemelerinin detaylı takvimi için SGK'nın yapacağı resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

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Şişecam'dan bilanço değerlendirmesi
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