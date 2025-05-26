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2025 Mayıs enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Mayıs enflasyonu beklentisi nedir?

Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Gözler TÜİK’in 2025 Mayıs enflasyon açıklamasına çevrilmiş durumda. Peki 2025 Mayıs enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Mayıs enflasyonu beklentisi nedir?

26 Mayıs 2025 | 14:13
2025 Mayıs enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Mayıs enflasyonu beklentisi nedir?

Enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından her ay yayımlanıyor.  Enflasyon verileri, sadece fiyat istikrarı açısından değil; aynı zamanda Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranları gibi birçok alanı etkiliyor. Enflasyon beklentisine dair katılımcı anketi de yayımlandı.

MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ay bir sonraki ayın başında TÜİK tarafında duyurulur. Mayıs enflasyonu 3 Haziran 2025 saat 10:00'da açıklanacak.

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ

2025 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

 

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Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
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