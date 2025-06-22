Skytrax'e göre 2025'te dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi şöyle:
1. Qatar Airways
2. Singapore Airlines
3. Cathay Pacific
4. Emirates
5. ANA All Nippon Airways
6. Turkish Airlines
7. Korean Air
8. Air France
9. Japan Airlines
10. Hainan Airlines
11. Swiss Int’l Air Lines
12. EVA Air
13. British Airways
14. Qantas Airways
15. Lufthansa
16. Virgin Atlantic
17. Saudi Arabian Airlines
18. STARLUX Airlines
19. Air Canada
20. Iberia
THY'YE 8 ÖDÜL: 10. KEZ AVRUPA'NIN EN İYİSİ
THY dünyanın en iyi 6. havayolu şirketi ünvanını aldı. Daha önce 7. sıradaydı. Türk Hava Yolları 10. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülünü kazandı. THY, "Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanının yanı sıra "Dünyanın En İyi Business Class İkramı", "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class'ı", "Güney Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Business Class İkramı" ve "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class İkramı" ödüllerine de layık görüldü.