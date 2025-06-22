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2025'te dünyanın en iyi 20 havayolu şirketi

2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri geçtiğimiz hafta belli oldu. Skytrax'e göre 2025'te dünyanın en iyi havayolu Katar Hava Yolları oldu. Türk Hava Yolları listede 6. sırada yer alırken Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi ve toplamda 8 ödüle ulaştı.

22 Haziran 2025 | 08:10
2025'te dünyanın en iyi 20 havayolu şirketi

Skytrax'e göre 2025'te dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi şöyle:

1. Qatar Airways
2. Singapore Airlines
3. Cathay Pacific
4. Emirates
5. ANA All Nippon Airways
6. Turkish Airlines
7. Korean Air
8. Air France
9. Japan Airlines
10. Hainan Airlines
11. Swiss Int’l Air Lines
12. EVA Air
13. British Airways
14. Qantas Airways
15. Lufthansa
16. Virgin Atlantic
17. Saudi Arabian Airlines
18. STARLUX Airlines
19. Air Canada
20. Iberia

THY'YE 8 ÖDÜL: 10. KEZ AVRUPA'NIN EN İYİSİ

THY dünyanın en iyi 6. havayolu şirketi ünvanını aldı. Daha önce 7. sıradaydı. Türk Hava Yolları 10. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülünü kazandı. THY, "Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanının yanı sıra "Dünyanın En İyi Business Class İkramı", "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class'ı", "Güney Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Business Class İkramı" ve "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class İkramı" ödüllerine de layık görüldü.

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Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 700
BIST 30, BIST 100... Endeks değişimleri açıklandı
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
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GERİ
İLERİ
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