Skytrax'e göre 2025'te dünyanın en iyi 10 havayolu şirketi şöyle:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Cathay Pacific

4. Emirates

5. ANA All Nippon Airways

6. Turkish Airlines

7. Korean Air

8. Air France

9. Japan Airlines

10. Hainan Airlines

11. Swiss Int’l Air Lines

12. EVA Air

13. British Airways

14. Qantas Airways

15. Lufthansa

16. Virgin Atlantic

17. Saudi Arabian Airlines

18. STARLUX Airlines

19. Air Canada

20. Iberia

THY'YE 8 ÖDÜL: 10. KEZ AVRUPA'NIN EN İYİSİ

THY dünyanın en iyi 6. havayolu şirketi ünvanını aldı. Daha önce 7. sıradaydı. Türk Hava Yolları 10. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülünü kazandı. THY, "Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanının yanı sıra "Dünyanın En İyi Business Class İkramı", "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class'ı", "Güney Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Business Class İkramı" ve "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class İkramı" ödüllerine de layık görüldü.