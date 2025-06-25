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212 NexT Fransız girişim EverDye’a yatırım yaptı

Dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT, biyobazlı pigmentler ve oda sıcaklığında boyama teknolojileri geliştiren Fransız girişim EverDye’a yatırım yaptı.

25 Haziran 2025 | 15:47
212 NexT Fransız girişim EverDye’a yatırım yaptı

Türkiye’nin ilk dikey odaklı derin teknoloji fonu 212 NexT, son yatırımını biyobazlı pigmentler ve oda sıcaklığında boyama teknolojileri geliştiren Fransa merkezli girişim EverDye’a yaptı. Girişimin 15 milyon euro yatırım aldığı Seri A yatırım turuna 212 NexT’in yanı sıra Fransa'nın önde gelen girişim sermayesi fonlarından Daphni ve Crédit Mutuel Grubu'nun sermaye kolu olan Crédit Mutuel Innovation liderlik etti. 

Yatırım turunda ayrıca European Innovation Council (EIC), Ring Capital ve mevcut yatırımcılar Asterion Ventures, Maki.vc da yer aldı. EverDye, bu yatırımla pilot ölçekte kanıtladığı teknolojisini endüstriyel seviyeye taşımayı, üretim kapasitesini artırmayı ve ön anlaşmalar yaptığı global tekstil markalarıyla daha geniş çaplı iş birliklerine imza atmayı hedefliyor. Girişim ayrıca, önümüzdeki üç yıl içinde ekibini önemli ölçüde büyüterek Avrupa’nın en yenilikçi sürdürülebilir tekstil çözümleri sağlayıcılarından biri olmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre Fransız girişim EverDye, tekstil sektöründe kimyasal ve enerji tüketimini görünür biçimde azaltarak, mevcut endüstriyel altyapılarla uyumlu çözümler geliştiriyor. EverDye, çevre dostu kimyasal çözümlerle geliştirilmiş yenilikçi malzeme teknolojileri üretiyor ve bu iki alanın buluştuğu noktada faaliyet gösteriyor.

212 NEXT’TEN YEŞİL TEKNOLOJİYE DESTEK

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yaklaşan regülasyonlarla birlikte, tekstil ve kozmetik sektörlerinde, düşük karbon ayak izine sahip üretim yöntemlerine geçişin hızlanmasının beklendiğini belirten 212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, EverDye’a yaptıkları yatırıma dair şunları söyledi: “EverDye tam da bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor. EverDye, tekstil sektörünün çözülmeyi bekleyen en köklü çevresel sorunlarına yüksek teknolojiyle yaklaşan, ölçeklenebilir ve endüstriye entegre edilebilir bir çözüm sunuyor. Enerji ve su kullanımını anlamlı biçimde azaltırken üreticilere maliyet avantajı sağlaması, teknolojinin yalnızca sürdürülebilir değil aynı zamanda ekonomik olarak da cazip olduğunu gösteren bir girişim. Bu noktada girişimin ABD'nin önde gelen giyim markalarından Victoria's Secret ile yaptığı başarılı kapsül koleksiyonu buna önemli bir örnek. Biz de 212 NexT olarak, iklim pozitif etki yaratan malzeme ve süreç teknolojilerine odaklanıyoruz.”

OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK

2021 yılında faaliyete geçtiklerini ve 2024’ten bu yana üstlendikleri yenilikçi teknolojiyle tekstil endüstrisinin çevresel etkisini radikal biçimde azaltmayı hedeflediklerini belirten EverDye CEO’su Philippe Berlan ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Boyama süreçleri, tekstil sektörünün sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısını oluşturuyor. EverDye olarak bu etkiyi üçte bir sürede, çok daha düşük enerjiyle ve çevre dostu içeriklerle azaltabilecek bir çözüm geliştirdik. Kimya endüstrisindeki kilit oyuncularla stratejik iş birlikleri kurarak pazara giriş sürecimizi hızlandırıyoruz. Şu anda birçok tekstil markasıyla aktif görüşmeler yürütüyoruz. Çözümümüz sadece çevre dostu değil; aynı zamanda üreticiler için operasyonel maliyetleri de ciddi ölçüde azaltıyor. Enerji maliyetlerinin hayati önem taşıdığı bir dönemde EverDye, gerçek anlamda oyunun kurallarını değiştirecek.” 

 

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GERİ
İLERİ
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