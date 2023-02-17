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261 saat sonra 2 mucize ve ilk telefonda yaşananlar...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ile 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı.

17 Şubat 2023 | 08:32
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261 saat sonra 2 mucize ve ilk telefonda yaşananlar...

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazında çalışma yürüten ekipler, iki kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı. Ekipler, Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde sağ çıkardı.

Bakan Koca Avcı'nın yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremin 261'inci saatinde enkazdan kurtarılan Mustafa Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntüleri paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avcı'nın tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak telefon numarasını hatırladığı yakınını aradığını belirtti.

Paylaşımında Avcı'nın, telefonda yakınıyla konuştuğu görüntülere de yer veren Koca, "Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Videoda Avcı'nın, ailesinin durumunu sorduğu yakını, "Hepsi iyi, hepsi seni bekliyor." diye yanıt veriyor. Avcı'nın, durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine yakını mutluluktan ağlıyor.

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