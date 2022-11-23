ARA
Bist 100
5188,2
3,65%
Bist 100
Dolar/TL
18,6444
0,0055%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6815
0,2372%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0556
0,2131%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1072,54
-0,43%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

3 il ve 1 ilçede deprem nedeniyle bugün okullar tatil

23 Kasım 2022 | 08:45
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:13
0
3 il ve 1 ilçede deprem nedeniyle bugün okullar tatil
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 3 il ve 1 ilçede okullar tatil edildi, eğitime 1 gün ara veriliyor. İşte okulların bugün tatil olduğu iller:

DÜZCE


Düzce Valisi Cevdet Atay twitter’dan paylaştığı mesajda şu bilgileri verdi: “İlimizde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.  Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim – öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun”

SAKARYA


Sakarya Valisi Çetin Okay Kaldıran ise yaptığı açıklamada “Değerli Hemşerilerimiz, Düzce’de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun” dedi.

BOLU


Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada “Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir” denildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bugünkü vize sınavları ertelendi

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak Ereğli'de eğitime ara verildi


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim - öğretime ara verilmiştir" bilgisi paylaşıldı.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1072,54 -0,43%
  • ALTIN ONS 1789,29 -0,43%
  • BIST 100 5188,2 3,65%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6444 0,0055%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6815 0,2372%
  • EURO/USD 1,0556 0,2131%
  • INGILIZ STERLINI 1,22798 0,18316%
  • JAPON YENI 137,159 0,4%
  • KANADA DOLARI 1,366 0,09086%
  • RUS RUBLESI 63,096 -0,4795%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL