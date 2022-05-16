McDonald’s 32 yıl sonra Rusya pazarından çıkıyor… McDonald’s Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna saldırısı ve ülkedeki faaliyetlerini durdurmasından yaklaşık iki ay sonra Rusya’daki işini satacağını duyurdu.

New York Times, haberinde, Rusya’nın 30 yıldan fazla bir süre sonra ABD yaşam tarzı ve kapitalizminin simgesi olan McDonalds’ın Rusya’daki işini satmaya hazırlandığı yorumunu yaptı.

Haberde, bu hareketin küreselleşmenin sembolü haline gelen bir marka için önemli bir çıkış olduğu vurgulandı. Haberde özetle “Küreselci özlemler son yıllarda koronavirüs pandemisi ve jeopolitik gerilimler arasında parçalanırken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, normal şekilde faaliyet göstermeyi ümit eden birçok şirketi harekete geçmeye zorladı” yorumu yapılıyor.

Haberde, “Artan çalışan ve tüketici baskısı altında, birçok marka ve restoran zinciri Rusya’daki faaliyetlerini kısmen veya tamamen durdurdu. Ancak çok azı, çalışanların refahı konusundaki endişeler ve ayrıldıktan sonra yeniden pazara girmenin zorlukları nedeniyle tamamen ayrıldı. McDonald’s Mart ayında yaptığı açıklamada, KFC ve Pizza Hut’ın ana şirketi Starbucks ve Yum Brands dahil olmak üzere diğer birçok zincir gibi faaliyetlerini geçici olarak kapatacağını söyledi. Birçok çalışan ve aktivist tam bir işten çıkarma için bastırdı” denildi.

RUSYA’DA NE KADAR RESTORAN VE ÇALIŞAN VAR?

CNBC’nin haberine göre McDonald’s’ın Rusya’da 800′den fazla restoranı ve 62.000 çalışanı var. Şirket yerel bir alıcı arıyor. Şirket ayrıca, ülkedeki çalışanlarının bir anlaşma yapılana kadar ödeme almaya devam etmesini sağlamaya; yeni sahiplik altında işlerini sürdürmelerine yardımcı olmaya çalışacağını duyurdu.

Habere göre Rusya ve Ukrayna, McDonald’s’ın sistem genelindeki satışlarının yaklaşık %2′sini ve gelirinin yaklaşık %9′unu ve işletme gelirinin %3′ünü oluşturmaktaydı.

New York Times’ın haberine göre McDonald’s’ın CEO’su Chris Kempczinski, bayilere, çalışanlara ve tedarikçilere gönderilen bir mesajda, “Bu, emsali olmayan ve derin sonuçları olan karmaşık bir konu” dedi. Habere göre Kempczinski, Ukrayna’daki savaşın yol açtığı insani krizi görmezden gelmenin mümkün olmadığını söyledi.

OCAK 1990’DA MOSKOVA’DA MCDONALDS AÇILMIŞTI

Habere göre McDonald’s, işini yerel bir alıcıya satmayı planlıyor. Yani artık McDonald’s adı, logosu veya markası kullanılamayacak.

McDonald’s’ın Rusya’ya girişi, 1976 Montreal Olimpiyatları’nda başladı, Kempczinski, zincirin Rus Olimpiyat takımının Big Mac Bus’ını kullanmasına izin verdiğinde bayilere, çalışanlara ve tedarikçilere yazdı. 14 yıl sonra, Ocak 1990’da Moskova’da McDonald’s açıldı.

McDonalds’ın sitesinde yer alan tarihçede “McDonald’s, 31 Ocak’ta, Moskova’daki ilk McDonald’s restoranını Puşkin Meydanı’nda açarken, ilk gün 30.000 misafiri ağırladı” deniliyor.

100’den fazla ülkede 39.000 restoranı bulunan McDonald’s, Rusya’daki tedarik zinciri ve restoranlarına milyarlarca dolar yatırım yaptı.