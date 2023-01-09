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6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

09 Ocak 2023 | 16:35
Son Güncellenme: 09 Ocak 2023 | 16:39
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6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Genel Müdürlükçe yapılan tahmine göre, yarın Ege Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Muğla için gök gürültülü sağanak uyarısı

Muğla'da ise yarın akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, il genelinde çok kuvvetli, iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli olacağı, yağışların çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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