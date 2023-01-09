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Bu hafta hava nasıl olacak? 5 günlük tahmin...

Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

09 Ocak 2023 | 08:30
Son Güncellenme: 09 Ocak 2023 | 08:34
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Bu hafta hava nasıl olacak? 5 günlük tahmin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan haftalık hava durumu tahminine göre, 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak.

Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Türkiye'nin üç büyük ilinde gelecek 5 günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olacağı tahmin ediliyor:

  • Ankara : -2/3, -2/9, 2/8, 3/6, 2/8
  • İstanbul : 6/11, 7/14, 11/13, 9/13, 6/14
  • İzmir : 6/16, 6/15, 8/14, 6/15, 7/12
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