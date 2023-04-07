7 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,82 puan artarak 4.924,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 8,51 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.921,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.899,46, en yüksek 4.955,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 4.924,64 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,21 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,20 puan ve yüzde 0,10 düşüşle 5.408,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi.

Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Girişim Elektrik Sanayi, ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam martta 236 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi. Ülkede enflasyon görünümü açısından önemli olan ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı.

ANALİST YORUMU

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışının devam ettiğini anımsatarak, bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğine değindi.

Yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın etkilerine odaklandığını ifade eden analistler, son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çekti.

Analistler, açıklanan verilerin iş gücü piyasasında güçlü soğumaya işaret etmesine karşın enflasyonun ılımlı olabileceğine dair beklentilerin de oluştuğunu dile getirerek bu durumun yatırımcılar arasında görüş ayrılığına sebep olabileceğini söyledi.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik görünüm raporu, ABD'de, enflasyon, sanayi üretimi, perakende satışlar, Almanya'da ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve sanayi üretimi, Japonya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 8,18 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

BU HAFTA YATIRIM ARAÇLARI PERFORMANSI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,32, altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, dolar/TL yüzde 0,36, avro/TL yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.680,46 ve en yüksek 5.028,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,32 artarak 4.924,64 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 değer kazancıyla 1.242 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 artışla 8.321 liraya yükseldi.



Geçen hafta sonu 2.003 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.036 liraya çıktı.



Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artışla 19,2560 liraya, avro da yüzde 0,56 kazanımla 21,0080 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,53 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.