81 ilde denetimler başladı: 'Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak' - Ekonomist

81 ilde denetimler başladı: ‘Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak’
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.
Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız.” dedi.
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