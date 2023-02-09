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AA muhabiri Burak Milli ve ailesi depremde hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı (AA) Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve 5 aylık bebeği, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirdi.

09 Şubat 2023 | 16:38
Son Güncellenme: 10 Şubat 2023 | 01:07
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AA muhabiri Burak Milli ve ailesi depremde hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu henüz 31 yaşında olan Burak Milli, eşi Ayşen Milli (30) ve kız çocukları Eylül Lina enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, depremin ardından dördüncü günde, Milli ailesinin cansız bedenine ulaştı.

Burak Milli, eşi ve bebeklerinin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulundan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.

 

 

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