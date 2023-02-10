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  • AA: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı

AA: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

10 Şubat 2023 | 18:05
Son Güncellenme: 10 Şubat 2023 | 18:41
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AA: Rönesans Rezidans'ın müteahhidi havalimanında gözaltına alındı

Yapımının 2013'te tamamlandığı belirtilen, 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkılmıştı. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için ‘Cennetten bir kare’ yazdığı ortaya çıkmıştı.

AA'nın duyurduğu haber şöyle:

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

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