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ABD'de imalat sanayi, PMI beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de imalat PMI, şubatta geçen aya göre 0,9 puan artışla 47,8'e, hizmet sektörü verisi de 3,7 puan yükselişle 50,5 oldu

21 Şubat 2023 | 18:31
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ABD'de imalat sanayi, PMI beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 47,8 değerini alarak beklentilerin üzerinde artmasına karşın daralmanın sürdüğünü gösterdi.

S&P Global, ABD'nin şubat ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artışla 47,8 değerine yükseldi. Piyasa beklentilerinin üstünde artış kaydeden endeksin bu dönemde 47,1 değerini alması öngörülüyordu. Sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, ocakta 46,9 olmuştu.

ABD'de hizmet sektörü PMI da şubatta geçen aya göre 3,7 puan artarak 50,5 değerine çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen endeksin 47,2 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, ocakta 46,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise şubatta aylık bazda 3,4 puan artışla 50,2'ye yükseldi. Ekonomik faaliyetteki genişlemeyi gösteren bileşik PMI da ocakta 46,8 değerini almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, şubatta yüksek faiz oranları ve hayat pahalılığına rağmen enflasyonun zirve yaptığı ve resesyon risklerinin azaldığına dair işaretlerle iş dünyasında pozitif bir havanın yaşandığını ifade etti.

Sıkı iş gücü piyasasının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerine işaret eden Williamson, hizmet sektöründeki fiyat artışının hızlanmasının, daha yüksek faiz oranlarına yönelik çağrıları artırarak başlamakta olan genişlemeyi bastırabileceğini söyledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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