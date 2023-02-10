ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8358
0,0324%
Dolar/TL
Euro/TL
20,212
0,0029%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0731
-0,0261%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1127,53
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti

ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti

ABD yönetimi, Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkeye yönelik yardımlara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

10 Şubat 2023 | 09:07
0
ABD'den deprem yardımları için Suriye'ye yaptırım muafiyeti

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) Suriye için deprem yardımıyla ilgili tüm işlemlere izin veren bir genel lisans yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu genel lisansla Suriye Yaptırımlar Yönetmeliği tarafından yasaklı olan deprem yardımı ile ilgili tüm işlemlere 180 gün boyunca muafiyet sağlanacağı aktarıldı.

ABD'nin yaptırım programlarının meşru insani yardımları hedef almadığı belirtilen açıklamada, sağlanan muafiyetin ABD'nin devam eden deprem krizinde Suriye halkını destekleme taahhüdünü yansıttığı bildirildi.

Açıklamada, "Yaptırımların hafifletilmesi tek başına Esed rejiminin uzun süredir devam eden yapısal zorluklarını ve acımasız taktiklerini tersine çeviremezken bu felaketin ardından ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı yardımı engellememesini sağlayabilir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Suriye'deki durumun izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, konuya ilişkin açıklamasında, yıkıcı depremlerin ardından yaşanan trajik yaşam kaybı ve yıkım nedeniyle Türkiye ile Suriye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Adeyemo, "Uluslararası müttefikler ve insani yardım ortakları, etkilenenlere yardım etmek için seferber olurken, ABD'nin Suriye'deki yaptırımlarının Suriye halkının hayatlarını kurtarma çabalarını engellemeyeceğini açıkça belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​

 

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1127,53 0,1%
  • ALTIN ONS 1861,81 0,05%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8358 0,0324%
  • EURO/TURK LIRASI 20,212 0,0029%
  • EURO/USD 1,0731 -0,0261%
  • INGILIZ STERLINI 1,20969 -0,16465%
  • JAPON YENI 131,088 -0,404%
  • KANADA DOLARI 1,3449 -0,09286%
  • RUS RUBLESI 72,755 -0,4106%
Günün En Çok Okunanları
Deprem felaketinde acı tablo ağırlaşıyor
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
81 ilde eğitime verilen ara uzatıldı
81 ilde eğitime verilen ara uzatıldı
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
Biden: Bölgede 100 yılı aşkın süredir yaşanan en kötü depremler
Biden: Bölgede 100 yılı aşkın süredir yaşanan en kötü depremler
AA muhabiri Burak Milli ve ailesi depremde hayatını kaybetti
AA muhabiri Burak Milli ve ailesi depremde hayatını kaybetti
THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak
GERİ
İLERİ
Deprem felaketinde acı tablo ağırlaşıyor
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
81 ilde eğitime verilen ara uzatıldı
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
81 ilde eğitime verilen ara uzatıldı
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
Biden: Bölgede 100 yılı aşkın süredir yaşanan en kötü depremler
Kilis ve Şanlıurfa'da çalışmalar sonlandırıldı
81 ilde eğitime verilen ara uzatıldı
Çalışmaların sonlandırıldığı Şanlıurfa'da son durum ne?
Biden: Bölgede 100 yılı aşkın süredir yaşanan en kötü depremler
AA muhabiri Burak Milli ve ailesi depremde hayatını kaybetti
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL