Yeni nesil teknoloji şirket Evam, Miami’de açtığı yeni ofisi ile Kuzey Amerika’nın yanı sıra dünyanın yükselen ekonomileri arasında görülen LATAM pazarındaki operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

Gerçek zamanlı verileri işleme ve yeni jenerasyon dijital yaklaşımlarla kurumların müşteri deneyimi süreçlerini yönetmeleri konusunda hizmet veren teknoloji şirketi Evam, Kuzey Amerika’nın yanı sıra Latin Amerika (LATAM) pazarında varlığını güçlendirmek üzere Miami ofisini açtı. Lüksemburg merkezli CEECAT Capital’den yatırım alan ve Avrupa ve Amerika pazarlarında gelişmesini sürdüren Evam, global arenada adını duyurmaya devam ediyor. Merkez ofisi Londra’da bulunan Evam’ın yeni Miami ofisinin yönetimine ise Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melis Cömert Okçu getirildi.

Bir sonraki hedefi Asya Pasifik Bölgesi

“Gerçek Zamanlı Müşteri Yolculuğu Orkestrasyonu” sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Evam’ın hem globalde hem de yerel rekabette öne çıktığını, başından beri büyük düşünerek global bir şirket olmayı hedeflediklerini belirten Evam CEO’su Bülent Demirkurt, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İkinci yılımızdan itibaren de Amerika ve Hollanda gibi ülkelerde açtığımız yurtdışı ofislerimizle globalleşme planlarımızı adım adım hayata geçiriyoruz. Stratejimizi global pazarlarda alanındaki en iyi ekipleri bünyemize kazandırarak büyüme üzerine kurduk. İş dünyası giderek daha çok gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş veri analitiğin yarattığı değerin farkına varıyor. Günümüzde dünyada birçok lider banka, telekomünikasyon, havayolu ve perakende şirketi, her gün 15’ten fazla ülkede, 600 milyondan fazla son kullanıcıya Evam çözümleri ile ulaşıyor. Bu gelişmeler doğal olarak yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Avrupa, ABD ve Asya pazarlarında dikkat çekici başarılarımızın ardından, 2021 sonunda Avrupa’nın hızlı büyüyen şirketlerine odaklanan Lüxemburg merkezli özel sermaye fonu CEECAT Capital’den de yatırım aldık. Bu sayede globalde büyüme stratejimize ivme kazandırıyoruz. Kısa bir süre önce merkezimizi Londra’ya taşıdık. Şimdi de Miami’de açtığımız ofisle Kuzey ve Güney Amerika pazarlarında büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Asya Pasifik bölgesindeki varlığımızı güçlendirmek için de Singapur’da yeni bir ofis, Pakistan’da da bir Center of Excellence açarak müşterilerimize daha fazla katma değer sunmak istiyoruz.”