ABD’den Çin kararı
Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak üzere olan ABD, ağustos ayında “kur manipülatörü” olarak ilan ettiği Pekin’in bu etiketini kaldırdı.
Söz konusu karar ABD Hazine Bakanlığı’nın kongreye sunduğu ABD’nin Büyük Ticari Ortaklarının Makro Ekonomik ve Döviz Politikaları Raporu’nda ortaya çıktı.
Raporda, izlenen 20 büyük ekonomiden hiçbirinin kur manipülasyonuna kalkışmadığı belirtilirken, İsviçre’nin izleme listesine eklendiği ifade edildi.
Çin, Japonya, Kore, Almanya, İtalya, İrlanda, Singapur, Malezya, ve Vietnam’ın izlenmeye devam edileceği ifade edilen raporda, Çin ile ilgili, “Çin, şeffafiyet ve hesaplanabilirliği teşvik ederken, rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak için önemli vaatlerde bulundu” ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 gümrük vergisi koyunca, Pekin de 2008 finansal krizinden bu yana 7 seviyesinin altında gezinen dolar/yuan paritesini 7’nin üzerine çıkarmıştı. ABD Hazine Bakanlığı ise bunun üzerine Çin’i “kur manipülatörü” ilan etmişti.
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