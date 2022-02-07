ABD’li yetkililere göre Rusya, Ukrayna’yı işgal etmeye yüzde 70 hazır… BBC’nin aktardığı habere göre ABD’li iki yetkili Rusya’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı bir işgal hareketi düzenlemeye yetecek askeri kapasitesinin yüzde 70’ine ulaştığını söyledi. ABD’li yetkililer bu tahminleri için herhangi bir veri ya da delil ise paylaşmadı.

Habere göre şubat ayı ortasında sınır bölgesi büyük oranda donmuş olacağı için Rusya’ya akarsu ve göllerden ağır silahları ve büyük araçları rahatlıkla taşıyabilir.

Söz konusu habere göre Rusya işgal için birkaç hafta içinde hazırlanmış olabilir.

Rusya’nın son aylarda Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı belirtiliyor. Rusya ise Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik iddiaları reddediyor.