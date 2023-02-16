Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisinin talebi değerlendirilerek eğitim verildikten sonra bu mühendisler ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

Bakanlık, bugün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında 481 bin 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde incelemede bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. 13 bin 917 binada bulunan 86 bin 673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121 bin 515 binadaki 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına dair illere ait şu bilgilere yer verildi:

Adana: Toplam 7 bin 724 binada 127 bin 269 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Buna göre, 59 binadaki 1.274 bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. 304 binadaki 7 bin 270 bağımsız birimin orta hasarlı, 1688 binadaki 38 bin 261 bağımsız birimin az hasarlı, 5 bin 313 binadaki 78 bin 40 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Adıyaman: Toplam 34 bin 578 binada yapılan çalışmada 115 bin 46 bağımsız birimin hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 6 bin 990 binadaki 29 bin 703 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 2 bin 613 binadaki 11 bin 179 bağımsız birimin orta hasarlı, 11 bin 694 binada bulunan 38 bin 823 bağımsız birimin az hasarlı, 9 bin 310 binada yer alan 21 bin 365 bağımsız birimin de hasarsız olduğu saptandı.

Diyarbakır: Toplam 28 bin 969 binada 294 bin 814 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 643 binada yer alan 6 bin 932 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildiği belirlendi. 718 binadaki 10 bin 95 bağımsız birimin orta hasarlı, 6 bin 725 binada bulunan 86 bin 925 bağımsız birimin az hasarlı, 18 bin 39 binadaki 178 bin 216 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Elazığ: Toplam 3 bin 114 binada 30 bin 703 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 664 binadaki 4 bin 43 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 138 binadaki 801 bağımsız birimin orta hasarlı, 1.460 binada yer alan 15 bin 532 bağımsız birimin az hasarlı, 723 binadaki 9 bin 503 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu görüldü.

Gaziantep: Toplam 156 bin 482 binadaki 586 bin 628 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 12 bin 964 binadaki 31 bin 522 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu saptandı. 4 bin 361 binada bulunan 17 bin 50 bağımsız birimin orta hasarlı, 29 bin 471 binadaki 179 bin 149 bağımsız birimin az hasarlı, 89 bin 92 binada yer alan 309 bin 389 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Hatay: Toplam 68 bin 116 binada 239 bin 142 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 15 bin 248 binadaki 71 bin 735 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu görüldü. 2 bin 827 binadaki 18 bin 146 bağımsız birimin orta hasarlı, 17 bin 212 binadaki 62 bin 34 bağımsız birimin az hasarlı, 29 bin 188 binada bulunan 74 bin 851 bağımsız birimin de hasarsız olduğu saptandı.

Kahramanmaraş: Toplam 69 bin 577 binada bulunan 258 bin 523 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 12 bin 980 binada yer alan 60 bin 51 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 1.058 binadaki 7 bin 671 bağımsız birimin orta hasarlı, 20 bin 556 bina bulunan 99 bin 481 bağımsız birim az hasarlı, 25 bin 420 binadaki 61 bin 932 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi.

Kilis: Toplam 6 bin 608 binada bulunan 31 bin 904 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 812 binadaki 1.224 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 137 binada bulunan 1033 bağımsız birimin orta hasarlı, 2 bin 208 binadaki 16 bin 296 bağımsız birimin az hasarlı, 2 bin 849 binada yer alan 12 bin 228 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Malatya: Toplam 32 bin 344 binada 174 bin 293 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 8 bin 365 binadaki 44 bin 996 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 945 binadaki 6 bin 617 bağımsız birimin orta hasarlı, 8 bin 960 binadaki 59 bin 825 bağımsız birimin az hasarlı, 7 bin 463 binadaki 31 bin 894 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu saptandı.

Osmaniye: Toplam 34 bin 797 binadaki 108 bin 162 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 2.531 binadaki 9 bin 595 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 266 binadaki 2 bin 104 bağımsız birimin orta hasarlı, 8 bin 34 binada bulunan 40 bin 929 bağımsız birimin az hasarlı, 22 bin 41 binadaki 51 bin 409 bağımsız birimin hasarsız olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa: Toplam 39 bin 557 binadaki 229 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 466 binadaki 2 bin 725 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 550 binada 4 bin 707 bağımsız birimin orta hasarlı, 13 bin 507 binadaki 112 bin 399 bağımsız birimin az hasarlı, 19 bin 585 binada yer alan 86 bin 896 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi.