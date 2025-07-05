Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

AA'nın haberinde Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adıyaman Belediye Başkanının da arasında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.



