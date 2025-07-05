Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı
Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.
05 Temmuz 2025 | 08:55
AA'nın haberinde Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adıyaman Belediye Başkanının da arasında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.