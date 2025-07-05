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Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

05 Temmuz 2025 | 08:55
Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

AA'nın haberinde Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adıyaman Belediye Başkanının da arasında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

 


 

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