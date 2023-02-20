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AFAD Başkanı açıkladı... Depremlerde can kaybı artıyor

Son dakika gelişmesi... AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

20 Şubat 2023 | 13:40
Son Güncellenme: 20 Şubat 2023 | 13:49
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AFAD Başkanı açıkladı... Depremlerde can kaybı artıyor

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. 

Sezer'in açıklamalarından başlıklar şöyle:  

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişi hayatını kaybetti. 

Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz.

Arama kurtarma çalışmalarımız  Hatay ağırlıklı devam ediyor. 15 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. 

20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldü.

Hatay dışında bütün illerde enkaz çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personel destek verdi. Şuanda 19 bin 436 personel çalışmalara devam ediyor.

Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda.

Çadır kentlerimizi devam ediyoruz. 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırıldı. 

Ayrıntılar geliyor 

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