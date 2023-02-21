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AFAD Hatay merkezli depremlerle ilgili son durumu paylaştı

Hatay'ın Defne ilçesinde dün akşam 6,4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti.

21 Şubat 2023 | 10:02
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AFAD Hatay merkezli depremlerle ilgili son durumu paylaştı

AFAD'ın dün akşam yaşanan depremle ilgili açıklaması (21 Şubat saat 09.00 itibarıyla) şöyle:

Hatay Defne’de, 20 Şubat günü 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Ardından en büyüğü 5,8 olan 90 artçı, meydana gelmiştir.

Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 54 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. Bu ihbarların 44’ünde olumsuz bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Gelen ihbarlar doğrultusunda, bölgede, AFAD’ın Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın ve Uşak’tan il müdürlüğü ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK’lar arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre, 18’i ağır olmak üzere 294 vatandaşımız, sağlık birimlerince çevredeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Maalesef, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımız için gece boyunca 6.000 çadır bölgeye gönderilmiştir. Çadır sevkiyatı, gün boyunca hava ve karayolu ile devam edecektir.

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