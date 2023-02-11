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AFAD'dan 'Volkanik dağ' iddialarına açıklama geldi

Kahramanmaraş Göksun'daki Kuşkayası Dağı’na ilişkin bir video sosyal medyada çok konuşuldu. Video, "Volkanik hareketlilik mi?' sorusunu gündeme getirdi. AFAD konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı gözlemlendi" dedi.

11 Şubat 2023 | 12:34
Son Güncellenme: 11 Şubat 2023 | 12:57
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AFAD'dan 'Volkanik dağ' iddialarına açıklama geldi

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem sonrası volkanik hareketlilik iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. Gözlemlerimiz, olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Orhan, açıklamasında, şunlar kaydetti:

"7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. İki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip." 

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN DE YORUM VAR

Öte yandan Prof. Dr. Naci Görür twitter'da gündem olan konu üzerine paylaştığı mesajda, "Arkadaşlar, Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun" dedi.

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