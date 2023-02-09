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AFAD Kahramanmaraş depremlerine ilişkin ön raporunu hazırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

09 Şubat 2023 | 21:20
Son Güncellenme: 09 Şubat 2023 | 21:26
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AFAD Kahramanmaraş depremlerine ilişkin ön raporunu hazırladı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ön raporda şu bilgiler veriliyor:

"06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17'de ve 13:24’de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş)
ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. 7.7 büyüklüğündeki deprem yerin 8.6 km derinliğinde meydana gelirken 7.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana gelmiştir. Depremlerin en yakın yerleşim birimlerine olan uzaklıkları Tablo 1.1 ve Tablo 1.2 de verilmiştir"

BUGÜN SAAT 16.00'YA KADAR 1300'E YAKIN ARTÇI OLDU

Raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün saat 16.00'ya kadar geçen zamanda, 1300'e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.

 

Raporda, "Mw 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık depremi, sol yanal doğrultu atımlı Ölü Deniz Fay Zonunun
kuzey ucundaki Narlı Segmentine rastlarken, Mw 7.6 büyüklüğündeki Elbistan depremi ise Doğu
Anadolu Fayından ayrılan bir kol olan Çardak Fayına rastlamaktadır" deniliyor.

BÖLGENİN DEPREM GEÇMİŞİ

Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği belirtilen raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.

BÖLGE YÜKSEK TEHLİKELİ YER KATEGORİSİNDEYDİ

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, "yüksek tehlikeli yer" kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin "ölçülen ivme değerlerine", "şiddetine" ve "Coulomb Gerilme Analizine" ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.

Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.

AFAD'ın raporunun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz

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