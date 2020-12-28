Asgari ücret 4. toplantısı bugün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret tutarını bekar bir çalışan için 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak duyurdu. 2021’de geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Peki AGİ 2021 ne kadar oldu? Evli, bekar, çalışan, çocuklu 2021 AGİ ücretleri ne kadar?

AGİ 2021 NE KADAR OLDU? *

Asgari geçim indirim (AGİ) bir çalışanın evli, bekar veya çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor. İşte 2021 yılı AGİ ücretleri…

Bekar 268,31 TL

Evli, eşi çalışmayan 321, 97 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362, 22 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402, 47 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,12 TL

Evli, eşi çalışan 268, 31 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 248,80 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 402, 47 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 429,30 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 456,12 TL

2020 YILINDA AGİ NE KADARDI? *

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ NASIL HESAPLANIR? *

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için % 50’si,

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,

Üçüncü çocuk için %10’u

Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.

Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)

Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

AGİ’nin açılımı, asgari geçim indirimidir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ’yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.