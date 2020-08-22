Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflixte Minnoşlar adıyla ekranlara geleceği duyurulan film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için RTÜK’e başvurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yayın platformu “Netflix”te 9 Eylül 2020 itibarıyla 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir film yayınlanmaya başlanacağı belirtildi.

Netflix’in, söz konusu filmin tanıtımında “dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk” tanımlanmasında bulunduğu, bunun yanı sıra “çocuk filmi” görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından RTÜK’e 20 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla resmi yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın herhangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz.”

FİLMLE İLGİLİ TARTIŞMALAR NEYDİ?

Netflix’in 9 Eylül’de yayınlanacağını duyurduğu Mignonnes/Cuties filmi ‘çocukları cinselleştirdiği’ eleştirileriyle sosyal medyada tartışmalara ve tepkiye yol açtı.

Filmin fragmanı ve afişi, ayrıca “11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur” ifadeleri tepki çekti. Filme karşı sosyal medyada imza kampanyası düzenlendi. 11 yaşındaki bir bir çocuğu konu alan filmi izleyebilmek için yaş sınırının 18 olması da bir diğer tartışma konusu.

NETFLİX ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPTI

Netflix’ten yapılan açıklamada ise “Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için üzgünüz. Bu, hoş değil ve Sundance’da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik” denildi.