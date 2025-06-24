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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 288'İ engelli ve 72'Sİ eski hükümlü toplam 360 sürekli işçi alımı yapıyor. Gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

24 Haziran 2025 | 11:43
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 360 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 360 sürekli işçi alımı için başvuruları 10 Haziran 2025 tarihinde açıldı ve 16 Haziran 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erdi. Şimdi gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarında.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Engelli kadroları için: Açık iş sayısının 4 katı asıl ve 4 katı yedek,

Eski hükümlü/TMY kadroları için: Açık iş sayısının 4 katı asıl ve 3 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Adaylar kura sonucunda isim listesini https://www.aile.gov.tr/ adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sözlü sınav ne zaman?

Elektronik kura sonucunda seçilen adaylar, 11 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan sözlü sınava katılacaklar.

 

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Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
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BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
GERİ
İLERİ
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