Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 360 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 360 sürekli işçi alımı için başvuruları 10 Haziran 2025 tarihinde açıldı ve 16 Haziran 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erdi. Şimdi gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kura sonuçlarında.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Engelli kadroları için: Açık iş sayısının 4 katı asıl ve 4 katı yedek,

Eski hükümlü/TMY kadroları için: Açık iş sayısının 4 katı asıl ve 3 katı yedek aday belirlenecek. Kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama

Adaylar kura sonucunda isim listesini https://www.aile.gov.tr/ adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sözlü sınav ne zaman?

Elektronik kura sonucunda seçilen adaylar, 11 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan sözlü sınava katılacaklar.