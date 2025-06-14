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AJet Babalar Günü kampanyasını duyurdu

AJet, Babalar Günü'ne özel tüm yurt içi ve yurt dışı uçuş biletlerini yüzde 30 indirimle satışa sundu.

14 Haziran 2025 | 12:16
AJet Babalar Günü kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59, yurt içinde 41 olmak üzere toplam 100 noktaya seferleri olan AJet, Babalar Günü'nü özel bir indirimle karşıladı. Yüzde 30 indirimli biletler, bugün saat 10.00'dan yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak Babalar Günü'ne özel indirimli biletler, 15 Eylül-15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet'in bu kampanyası ile 80 bin koltuk satışı yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında "AJETBABA" indirim kodunun yazılması yeterli olacak.

İndirim, AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

 

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Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Anadolu Efes'e (AEFES) onay geldi
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
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İLERİ
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