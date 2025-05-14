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AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası

AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile Türkiye çıkışlı biletleri, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

14 Mayıs 2025 | 11:10
Son Güncellenme: 14 Mayıs 2025 | 11:48
AJet'ten 40 dolara yaz kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erişilebilir fiyatlarla seyahat deneyimi sunan AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet'in yurt dışı kampanyası Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm El-Şeyh'ten Cezayir'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor.

Şirketin indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan yarın 23.59'a kadar satışta olacak ve 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Yurt dışında 34 ülkede 58 noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanya kapsamında, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli bileti satışa çıkardı.

Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com" internet sitesi, AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Geçen yıl halka arz olan şirketten ilk çeyrek değerlendirmesi
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Yüzde 4'ten yüzde 2645'e... Geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 8 şirket
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