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AK Partili vekil Yakup Taş depremde hayatını kaybetti

Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı.

07 Şubat 2023 | 17:19
Son Güncellenme: 08 Şubat 2023 | 16:47
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AK Partili vekil Yakup Taş depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmaların ardından ulaşılan erkek cesedinin AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a ait olduğu tespit edildi.

Arama kurtarma çalışmalarını AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da takip etti.

AK Parti'li Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Milletvekili Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmış, sosyal medya hesabından "Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz'ın kıymetli babasının cenaze merasimine valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerimle beraber katıldık. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulunmuştu.

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002-2011 yılları arasında Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Evli ve 6 çocuk babası olan Taş, 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapıyordu.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, deprem felaketinde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, "Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Taş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Milletvekili Yakup Taş, merkez üssü Kahramanmaraş olan birçok ili etkileyen depreme Adıyaman'daki 9 katlı bir apartmanda yakalanmış, binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı.

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